バレンタイン直前！世界各国意外なチョコレートの食べ方、バレンタインデーの文化を紹介する企画 テピートTepito＠下北沢（メキシコ料理）紹介した料理はチョコレートを使ったメキシコ料理「モレ」30種類以上のスパイス・野菜・フルーツ・ナッツ・チョコなどを使用したソースを鶏肉にかけトルティーヤで巻いて試食！モレ2640円 BANANAS Filipino Bistro＠新宿（フィリピン料理）紹介した料理はチョコレートを使ったフ