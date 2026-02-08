山口県宇部市の旧長生炭鉱で7日潜水調査中に台湾からきたダイバーが死亡したことについて8日午前、調査を行っていた「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」が会見を開きました。調査にあたっていた仲間のダイバーは、原因について、「高酸素で痙攣をおこし溺水した」との認識を示しています。山口県宇部市の旧長生炭鉱では、戦時中の1942年2月に水没事故があり183人が犠牲となっています。今も海に残されたままとなってい