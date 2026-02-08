【ローザンヌ（スイス西部）＝工藤彩香】若手ダンサーの登竜門、第５４回ローザンヌ国際バレエコンクールの決選が７日、スイス・ローザンヌのボーリュー劇場で行われ、米国在住の佐居勇星さん（１５）が５位に入賞した。韓国在住で日本国籍を持つ廉茶然（ヨムダヨン）さん（１７）は２位に入った。決選進出者の中で最年少の佐居さんは、トップバッターで登場。古典の課題作品「ドリーブ組曲」では、高いジャンプや高速の回転技