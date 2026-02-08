第3ラウンド、通算13アンダーで首位の松山英樹＝TPCスコッツデール（共同）【スコッツデール（米アリゾナ州）共同】米男子ゴルフのフェニックス・オープンは7日、アリゾナ州スコッツデールのTPCスコッツデール（パー71）で第2ラウンドの残りと第3ラウンドが行われ、第2ラウンド2位で出た松山英樹が68と伸ばして通算13アンダー、200で単独首位に立った。久常涼は70で回り、通算12アンダーでニコライ・ホイゴール（デンマーク）ら