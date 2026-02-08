スーパー戦隊シリーズ49作目で、「スーパー戦隊」シリーズの一区切りとなることも発表された『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、集大成となるビッグイベント「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026」を全国9都市・全29公演にて開催する。2月8日にはメインビジュアルと追加出演者が発表された。○メインビジュアル解禁!『ゴジュウジャー』最終回の2月8日に解禁されたメインビジュアルは、「願いは永遠に。