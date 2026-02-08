東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、2月8日放送の第49話で最終回を迎えた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、熊手真白を主人公に据えて制作するTTFCオリジナルスピンオフ作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』を、東映特撮ファンクラブにて2026年4月に配信する。また、2月8日には15秒予告が解禁、主人公の熊手真白を演じる木村魁希のコメントも到着した。○熊手真白(ゴジュウウルフ)の“はじまり”ティザ