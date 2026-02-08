ラオがブルペンで全球種を投じ「今の段階としてはいい状態」日本ハムの新外国人サウリン・ラオ投手が8日、沖縄県名護市内で行われている春季キャンプで初めてブルペン入りした。新庄剛志監督が見守る前で全球種を投げ込み「今日の感覚はよかった」と笑顔。ベールを脱いだ右腕に、受けた清水優心捕手は驚きの表情だった。気温12度と冷え込む名護で、7日にチームに合流したばかりの背番号30が投球練習を行った。「今日は寒かった