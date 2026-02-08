日本時間9日にペアと男女フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は7日（日本時間8日）に男子ショートプログラム（SP）とアイスダンス・フリーが行われ、日本は暫定2位となった。8日（同9日）のフリーはペア、女子、男子の順に行われる。暫定首位・米国との金メダル争いの行方は──。各種目の順位をポイント化し、順位点合計で争う団体戦。日本はアイスダンス・フリーまでを終えて合計39点で、44点で首位の米