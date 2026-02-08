「僕の人生は、ポジティブな意味で『こんなはずじゃなかった』だらけなんですよ」ドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系）で、反町隆史、大森南朋とともにトリプル主演を務める津田健次郎（54）。本作で地上波連続ドラマ初主演を飾ったことについて、「シンプルに光栄でした」と穏やかに語りながらも、「責任の重いポジションを任せていただき、身が引き締まる思いです」と覚悟をにじませる。津田が演じるのは、通称“キンポー”