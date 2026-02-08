今日8日の関東地方は昼過ぎにかけて南部を中心に雪が降り続き、平野部を含めた広い範囲で雪が積もるでしょう。東京23区では歩道だけでなく車道にも雪の積もっている所があります。車の運転はノーマルタイヤでは大変危険です。また、今日は衆議院議員総選挙の投開票日ですが、足元が滑りやすくなっているため、注意が必要です。東京都心で積雪4センチ道路にも雪が積もる今日8日は強い寒気や気圧の谷などの影響で、東京都心を含め