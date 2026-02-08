世界的ロックバンド、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのベーシスト、フリーの初ソロアルバム『Honora／オノラ』のリリースを記念したサイン会イベントが7日、東京・タワーレコード渋谷店で開催された。会場となったB1FのCUTUP STUDIOには、抽選で選ばれた150人の幸運なファンが集結。開場前から伸びた列には高揚感が漂い、店内は期待に満ちた空気に包まれていた。【写真】喜ぶファンに笑顔を見せるフリー定刻になるとフリー