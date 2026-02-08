レアル・マドリードは、直近2年間で元ドイツ代表MFのトニ・クロース氏と、クロアチア代表MFルカ・モドリッチが退団したことから、司令官が不在。攻撃が停滞する場面も少なくなく、今夏に中盤の強化に動くとみられている。イギリス『The Athletic』によれば、レアルはリヴァプールに所属するアルゼンチン代表MFアレクシス・マクアリスターの獲得に興味を持っている模様。同選手に関してカルロ・アンチェロッティ前監督がクラブに獲