平地でも「車輪止め」はドライバーの「手順」ミスを防ぐため？街中でよく見かける宅配業者のトラックは、平地であるにも関わらず、丁寧に「車輪止め」をタイヤに施して、荷物をおろしているケースが少なくありません。しかし、坂道であればわかるものの、どうして平地でわざわざ「車輪止め」をするのでしょうか。【ナニコレ!?】日本航空が作った「輪止めお守り」を知っているか!?（画像）トラック「車輪止め」は、「輪止め」「