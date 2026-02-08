雪のため岩国錦帯橋空港にもフライトに影響が出ていて欠航している便があります。今後の便にも遅れなどの影響がでる可能性があります。＜雪のため欠航＞ANA634便 岩国 午前9時5分発→ 東京(羽田) 午前10時30分着ANA631便 東京(羽田) 午前6時40分発 → 岩国 午前8時20分着ANA633便 東京(羽田) 午前9時10分発 → 岩国 午前10時55分着ANA1267便 岩国 午前11時35分発 → 沖縄(那覇) 午後1時40分着(8日10時45分現在)