JR西日本によりますと、山口線では8日は大雪予報のため宮野駅～益田駅間で午後以降終日運転を取り止めるとしています。また雪の影響で、山口駅～宮野駅間で一部の列車に運転取り止めがでています。最終列車は、山口⇒益田方面山口駅午前10時17分発→益田駅午後0時11分着益田⇒山口方面益田駅午前11時12分発→山口駅 午後1時29分着となっています。今後の気象状況によっては運転計画が変更になる場合があります。(8