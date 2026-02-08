ＮＨＫは８日、公式サイトでこの日、鳥取・米子市で開催を予定していた「ＮＨＫのど自慢」（日曜・後１２時１５分）を中止することを発表した。「本日（２月８日）予定していた『ＮＨＫのど自慢（鳥取県米子市）』は大雪の影響と交通機関の乱れなどから、安全を考慮し中止します」（原文ママ）と説明した。同番組は日本各地の都市を巡り、一般参加者が歌声とパフォーマンスを披露する生放送音楽番組。１９４６年に放送が開始