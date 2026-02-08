お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんが、自身のインスタグラムを更新。２年半に及ぶ、筋トレ・肉体改造の成果を披露しました。 【写真を見る】【 コロチキ・西野 】 「筋トレ歴０日」→「２年半」ビフォーアフター画像に反響「でかくなっていますね！」「すごすぎ！」「若返りが半端ない！」西野創人さんは「2年半本気で筋トレしてみた」と綴ると写真をアップ。 投稿された画像では、続けて「筋