「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒル・決勝」（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）今季のＷ杯で総合トップを走り、金メダルの最有力候補だったニカ・プレブツ（スロベニア）はわずか１・１ポイント差で銀メダル。表彰式では涙がとまらなかった。２本とも１００メートルに届かず、飛距離換算では約５０センチとわずかに競り負けたプレブツ。会見では「重圧は大きかった」と率直な