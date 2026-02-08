気象台は、午前10時51分に、波浪警報を金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、内灘町に発表しました。またなだれ注意報を金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、津幡町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】石川県・金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市などに発表 8日10:51時点加賀では、8日夕方から9日未明まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市