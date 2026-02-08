将棋の第５２期女流名人戦五番勝負（主催・報知新聞社ほか）第３局が８日、千葉・野田市の「関根名人記念館」で始まった。福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が挑戦するリーグ。ここまで２局を終えて、福間の０勝２敗となっている。この日は衆院選の投開票日。投票を呼びかける放送の影響で、１分２５秒遅れで対局開始した。先手の福間が５筋の歩を進め、西