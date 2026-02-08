お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣（50）が8日放送の文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（日曜前10・00）に出演。番組パートナーで「ますだおかだ」の岡田圭右（57）の娘でタレントの岡田結実（25）の第1子出産に驚きをもらした。番組冒頭、岡田が自ら愛娘の出産について触れると、柴田は「え？結実ちゃん、子供生まれたんですか？何日か前に言ってたのはあれホント？」ととぼけ