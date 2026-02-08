【モデルプレス＝2026/02/08】timelesz（タイムレス）が出演するバラエティ番組『タイムレスマン』が、全国ネット＆ゴールデンタイムに進出。4月より、毎週金曜21時58分〜22時52分フジテレビ系列で放送されることが決定した。【写真】timeleszメンバー「セクゾのメンカラ？」公開したライブ小道具話題◆「タイムレスマン」全国ネット＆ゴールデンタイム進出社会現象ともいうべき一大ブームを巻き起こしたtimelesz新メンバー募集オ