韓国KBSの音楽番組『ミュージックバンク』の新しい番組MCが決定した。“トップスターの登竜門”と呼ばれるMCの座に選ばれたのは、俳優キム・ジェウォンとizna（イズナ）のバン・ジミンだ。【写真】iznaバン・ジミン、“顔面力”がバグってる第39代“銀行長”（＝番組MC）を務めていた俳優ムン・サンミンとILLIT・ミンジュの後任として、2月27日の放送回から進行を担当する予定だ。『ミュージックバンク』は、1998年にスタートした