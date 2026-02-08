今日8日、京都市中京区にある京都地方気象台では今シーズン初の積雪となり、午前10時現在で4センチの雪が積もっています。近畿地方では、夜にかけて北部では断続的に雪が降り、中部と南部でも雪の降る所が多い見込みです。積雪がさらに増える恐れもあるため、交通障害に警戒してください。今日8日午後の予想降雪量今日8日の午後も、近畿の北部では断続的に雪が降り、中部と南部でも雪の降る所があるでしょう。北部や山沿いでは雷