「Be Smile,Be Kawaii」を掲げるサンキューマートに、『フレッシュプリキュア！』との心ときめくコラボ雑貨が登場します。2009年放送の本作は、今の20代を中心に高い支持を集める名作。懐かしさと今っぽさを両立したデザインで、日常にさりげなく取り入れられるのが魅力です。390円中心で楽しめる推し活アイテムは、思わず集めたくなる可愛さ♡ 大人女子にもなじむ全20アイテム 今回のコラボレーション