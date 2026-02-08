大阪府庁本館（上）と大阪市役所前職の辞職に伴う大阪府知事、大阪市長の出直しダブル選は8日午前7時から投票が始まった。知事選は府内1760カ所で、市長選は市内361カ所で実施。即日開票され、同日夜に大勢が判明する見通し。府市の二重行政解消を目指す「大阪都構想」の是非が争点となっている。知事選に立候補しているのは日本維新の会の前職吉村洋文氏（50）と、いずれも新人で無所属の会社経営納藤保氏（44）、政治団体「