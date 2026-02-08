８日午前１０時頃、ＪＲ中央線の御茶ノ水駅で車両故障が発生した。この影響で、東京―高尾駅間の上下線で一時運転を見合わせたが、同１１時頃に運転を再開した。また同日午前８時４５分頃、西武新宿線の都立家政駅で降雪のため車両が故障し、西武新宿―上石神井駅間で運転を見合わせている。