NHKの長寿番組「NHKのど自慢」の公式Xアカウント（@nodojiman_nhk）が2月8日、午前7時半過ぎに投稿を更新。【写真】開催当日に異例のお知らせ（実際の投稿）「本日（2月8日）予定していた『NHKのど自慢（鳥取県米子市）』は大雪の影響と交通機関の乱れなどから、安全を考慮し中止します」と発表。「誠に申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いいたします」と理解を求めた。米子市のホームページも8日朝にお知らせ