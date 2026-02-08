人気漫画「ブルーロック」の実写映画の主要キャストが発表され、大きな話題となっている。映画公式Xが7日に情報を公開。物語の舞台となる最強の日本人ストライカー養成機関「ブルーロック」を司るコーチ、絵心甚八（えご・じんぱち）役を窪田正孝が務めることが発表された。