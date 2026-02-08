バルセロナの10番が、その実力を見せつけた。現地２月７日に開催されたラ・リーガ第23節で、バルサはマジョルカとホームで対戦。３−０で快勝した。 この試合でスーパーな一撃を叩き込んだのが、ラミネ・ヤマルだ。１−０で迎えた61分、ゴールまで約25メートルの位置でダニ・オルモからのパスを受けると、自慢の左足を一閃。完璧にコントロールされたボールはゴール右隅に吸い込まれた。試合を中継した『DAZN』の公式