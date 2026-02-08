8日未明、広島県福山市のコンビニエンスストアの駐車場で、何者かが男性を殴り、軽乗用車を奪って逃走しました。容疑者は複数人とみられ、警察が強盗致傷事件として捜査しています。事件があったのは、広島県福山市高西町のコンビニエンスストアの駐車場です。警察によると、8日午前3時ごろ、51歳の会社員の男性が何者かに頭を殴られるなどし、軽乗用車を奪われました。男性は頭を打撲するなどのケガしましたが、意識はあるという