滋賀県草津市などの介護施設で起きた集団食中毒で、さらに利用者１人が死亡しました。草津市の介護施設「えんゆうの郷」でつくられた「いなり寿司」などを今月３日に食べた系列５つの施設の利用者や職員らが下痢などノロウイルスを疑う症状を訴えています。７日夜の時点で発症者は８３人と増え、さらに８０代の男性利用者が死亡。死者は２人となりました。▼発症者計８３人（４６歳〜１０３歳）・利用者（入所者・通