北朝鮮メディアは5年に1度の「朝鮮労働党大会」が今月下旬に開催されることが決まったと伝えました。北朝鮮メディアによりますと、朝鮮労働党政治局会議が7日に開かれ、最高意思決定機関とされる「党大会」を2月下旬に首都・平壌で開催することが全会一致で決まりました。党大会の開催は、2021年1月以来およそ5年ぶりとなります。党大会では、今後5年の北朝鮮の核・ミサイル開発を含む新たな国防計画や経済分野の目標が議論される