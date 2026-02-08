気象台は、午前10時39分に、大雪警報を大町市、白馬村、小谷村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】長野県・大町市、白馬村、小谷村に発表 8日10:39時点北部では、8日夜遅くまで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□なだれ注意報9日にかけて注意■上田市□なだれ注意報9日にかけて注意■中野市□なだれ注意報9日にかけて注意■大町市□大雪警報【発表】積雪8日夜遅くにかけて警