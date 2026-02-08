ノルディックスキー・ジャンプ男子の葛西紀明（53＝土屋ホーム）が8日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの女子個人ノーマルヒル（ヒルサイズHS＝107メートル）で7日（日本時間8日）に銅メダルを獲得した丸山希（27＝北野建設）について語った。丸山のジャンプのポイントは「全部バランスが良い」ことだとして「全部そろわないとメダルまでいかない