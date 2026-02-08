「阪神春季キャンプ」（８日、宜野座）体調不良を訴えていた中野拓夢内野手（２９）が８日、全体アップに合流した。４日に体調不良を訴え、６、７日は本隊と別で球場入りし、別メニュー調整を行っていた中野。この日は本隊とともに姿を現すと、室内練習場で行われた全体アップに合流し、元気な様子を見せた。