ヤクルトの春季キャンプが行われている沖縄・浦添市内は８日、朝から雨が降り、風も吹いて荒れた天候となっている。午前１０時現在で気温１２度、最高気温でも１３度予想と南国らしくない空模様だ。東京都内など本州では雪の舞う寒波が襲来しているが、沖縄も寒い。アップ中の選手らも「さむっ」と思わず漏らし、池山監督は「（最後まで外で練習が）できるかな」と心配顔だった。