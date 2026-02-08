寒い日は、しっかりお風呂に入っているつもりでも、意外と体が温まりきっていないことも。実は、湯温や入浴時間、前後の過ごし方が体温アップのカギになります。毎日のバスタイムを、風邪をひきにくい体づくりにつなげるために。医師の石原新菜先生に、今日から始めたい「温入浴」のコツを教えていただきました。入浴の前後に白湯などの「温かい飲み物」を飲むお風呂に入る前に温かい飲み物を飲んで、体の中からポカポカにしておく