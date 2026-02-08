【新華社酒泉2月8日】中国は7日、再使用型試験宇宙機を搭載した運搬ロケット「長征2号F」を酒泉衛星発射センターから打ち上げ、成功した。今後、計画に従って技術検証を行い、宇宙の平和利用を支える技術的基盤を提供する。