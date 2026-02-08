衆議院議員選挙は8日が投票日です。 選挙戦最終日の７日、大分県内の各候補者は街頭で最後の訴えを行いました。 今回の衆院選には大分県内3つの選挙区にあわせて12人が立候補しています。 解散から投開票まで16日間という戦後最短のスケジュールの中行われた選挙戦も7日が最終日となり、各候補者は各地で支持を呼び掛けていました。 県選挙管理委員会によりますと県内では6日までに22万6552人が期日前投票を済ませていま