大分市出身の歌手・錦野旦さんが市内の高齢者施設で6日トークショーを行い、特殊詐欺防止を呼びかけました。 大分市の高齢者施設を訪問したのは市出身の歌手・錦野旦さんです。 高齢者を狙った特殊詐欺が相次ぐ中、防犯対策を楽しく知ってもらおうと県遊技業協同組合がトークショーを開催しました。錦野さんは、怪しい電話に気を付けることや電話を受けたら必ず家族などに相談して欲しいと呼びかけてい