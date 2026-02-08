大阪府知事選は８日、投票所で投票が始まった。前知事の吉村洋文氏（５０）（日本維新の会公認）が３度目の「大阪都構想」への挑戦に向けて仕掛けた出直し選で、吉村氏、無所属新人の納藤保氏（４４）、諸派新人の大西恒樹氏（６１）の計３人が立候補している。