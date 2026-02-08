日本航空は雪の影響で、午前9時現在、羽田空港と出雲空港、伊丹空港と兵庫県豊岡市の但馬空港など出雲、但馬を発着する19便を欠航すると発表しました。【映像】日本航空 雪の影響で19便欠航1437人に影響が出るということです。（ANNニュース）