気象台は、午前10時30分に、大雪警報を小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】神奈川県・小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、中井町などに発表 8日10:30時点西部では、8日昼過ぎまで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■相模原市□大雪警報積雪8日