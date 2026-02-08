栃木SCは8日、同日に開催予定だったJ2・J3百年構想リーグEAST-A第1節のヴァンラーレ八戸戦が降雪・積雪の影響により中止となることを発表した。この試合は栃木県内のカンセキスタジアムとちぎで午後2時から行われる予定だった。代替日やチケットの取り扱いについては決定次第発表するとしている。