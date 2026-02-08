この記事をまとめると ■ジムカーナをこれから始めるにあたってオススメのクルマを紹介 ■勝てるクラスが用意された現行車を買うのがイチオシだ ■安価なコンパクトカーなどでも練習環境は十分に整えられる 勝ちを狙うなら車種選びは重要な問題 参加型モータースポーツのなかでも、もっとも手を出しやすいといわれることの多いジムカーナ。ダートラ、ラリーよりも車両製作の敷居が低いこともあり、大学自動車部の学生なども、ジ