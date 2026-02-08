歌手の加藤登紀子（82）が8日放送のTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。衆院選投開票日であることを念頭に、国政選挙への思いを語った。番組後半の「風をよむ」のコーナーで、司会の膳場貴子は「高市総理は『自分が総理でいいか、国民に決めて頂く』と述べていましたが、首相の信任を問う、という今回の選挙を、どうとらえたらいいのでしょうか」と切り出すと、VTRで大日本帝国憲法から現在にいたるまでの、首相