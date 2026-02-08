9人組ガールズグループTWICEのMOMO（モモ、29）が8日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのイベントで着用した衣装を投稿した。6日に開催されたUSJでの「ユニ春×MISAMOスペシャル・プロムナイト」にTWICEの日本人3人組ユニット「MISAMO」メンバーのMINA（ミナ）、SANA（サナ）と一緒に参加。「USJ MISAMO」と題し、トークショーやミニライブを行った白いコスチューム