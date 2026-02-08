テレ東では、ドラマ「惡の華」を2026年4月９日（木）深夜24時00分～の新枠にて放送することが決定しました。原作は電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している、押見修造による同名の伝説的漫画。１巻表紙の「クソムシが」という吹き出しが衝撃的なコミック。この作品は『別冊少年マガジン』（講談社）で連載され、アニメや映画、舞台など、様々な形でファンを魅了してきました。そして、この度のドラマ化では、デ