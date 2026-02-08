2026年2月8日に開催される世界最大級の立体物イベント「ワンダーフェスティバル 2026[冬]」では、ウルトラマンシリーズ60周年を記念して「ウルトラ怪獣ワンフェス」が実施されます。これに合わせて、「アニメ特撮アーカイブ機構」のブースで円谷プロの貴重な資料を間近で見られるとのことで、実際に見に行ってきました。おはようございます。いよいよワンダーフェスティバル2026［冬］当日です。#ATAC のブースは7-16-02 (7ホール)